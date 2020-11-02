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02.11.2020 15:24
Рубрика: Легковые авто

Ford продал свой старейший завод под склады

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Юрий Зубко/РГ Фото: Юрий Зубко/РГ
Фото: Юрий Зубко/РГ

Американский концерн Ford Motor продал свой старейший автозавод в Бразилии местной логистической компании Construtora Sao Jose и ее партнеру FRAM Capital. Производство на этом заводе не сохранится - корпуса будут использовать под склады, сумма сделки не раскрывается.

Фото: Пресс-служба Ford.
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Предприятие в Сан-Бернарду-ду-Кампу было первым заводом Ford в Бразилии, его открыли в 1967 году. В последние годы площадка производила малолитражки Fiesta, а также грузовики F-350 и F-4000. На ней работали 3000 человек.

Ford закрыл это предприятие в 2019 году в рамках глобальной реструктуризации своего бизнеса - машины, производившиеся здесь, пользовались низким спросом. В настоящее время две площадки Ford продолжают работу в Бразилии - это завод автомобилей и двигателей в Камасари и завод по производству двигателей и трансмиссий в Таубате, Сан-Паулу, их закрывать пока не планируется.

Напомним, что в июле 2019 года Ford покинул российский рынок легковых автомобилей. В РФ был полностью свернут выпуск Ford моделей Focus, Mondeo, Fiesta, Ecosport, Kuga и Explorer. Также был остановлен моторный завод в Елабуге. В России сохраняется выпуск только коммерческих Ford Transit. В октябре 2020 года было объявлено, что моторное производство в Елабуге перезапустят - под выпуск двигателей для Transit.

#Ford