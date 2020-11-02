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02.11.2020 16:38
Рубрика: Легковые авто

Geely Tugella получит в России только один мотор. Зато самый мощный

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Geely. Фото: Пресс-служба Geely.
Фото: Пресс-служба Geely.

Купе-кроссовер Geely Tugella представят в России с единственной связкой силового агрегата и трансмиссии. Речь идет о 2-литровом турбомоторе мощностью 238 л.с. и 8-диапазонном "автомате".

Фото: скриншот с youtube.com
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Строго говоря, у китайского SUV один мотор и ожидался. Компания сертифицировала новинку с четырехцилиндровым рядным двигателем Geely JLH-4G20TDB с рабочим объемом 2 литра. Но в ОТТС были указаны два варианта форсировки - 199,9 и 238 л.с.

Менее мощный вариант мог сочетаться только с полным приводом. Второй - еще и с передним. Но во всех трех модификациях мотор компонуется с 8-диапазонным "автоматом" Aisin. Судя по сообщению компании, сэкономить на налоговых платежах в случае покупки машины у россиян не получится. Дефорсированный агрегат потребителям не предложат - по крайней мере пока.

В Geely напоминают, что двигатель для Tugella был создан совместно с компанией Volvo и три года подряд входил в число десяти лучших в мире. Его расчетный ресурс на 46% превышает схожие по характеристикам моторы. А в ходе комплексных испытаний выяснилось, что он еще и в полтора раза надежнее, чем требуют международные стандарты. Еще две более понятные характеристики: максимальный крутящий момент - 350 Нм (при 1500-4800 об/мин), а расход топлива в смешанном цикле - 8.1 л/100 км.

Что касается коробки передач, что в компании уверяют, что она "лишена задержек при переключениях и демонстрирует эффективное ускорение с низких оборотов". Это позволяет Tugella разгоняться с места до 100 км/ч за 6,9 секунды.

Напомним, старт предзаказов на модель начнется 16 ноября. Цены пока неизвестны.

Фото: Пресс-служба Geely.
#Geely