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Рубрика: В мире

Глава ВОЗ ушел на самоизоляцию

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Фото: AP Photo / Mark Schiefelbein, Pool Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Фото: AP Photo / Mark Schiefelbein, Pool
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Фото: AP Photo / Mark Schiefelbein, Pool

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус ушел на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
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"Установлено, что я контактировал с заболевшим коронавирусом. Никаких симптомов у меня нет и чувствую я себя хорошо, но в ближайшие дни, в соответствии с протоколами ВОЗ, буду работать из дома", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Неукоснительность выполнения санитарных требований каждым очень важна для прерывания цепочек заражения, напомнил глава ВОЗ. С начала пандемии в мире заразились уже свыше 46 миллионов человек. Многие страны из-за роста заболеваемости коронавирусом вынуждены повторно вводить ограничения на своих территориях.

США, Индия и Бразилия - тройка стран, которые лидируют по заболеваемости COVID-19. В Америке число людей, получивших положительный тест на коронавирус, превысило отметку в девять миллионов человек (9 195 068). Данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

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