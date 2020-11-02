Раскрыта тайна появления "заряженной" Skoda Octavia в России

Не так давно в Сети появились фото "заряженной" Skoda Octavia в России. Снимки лифтбека опубликовал "Клуб любителей Skoda". Сообщалось, что автомобиль без номеров удалось сфотографировать у официального дилера марки. Других подробностей не приводилось. "Российская газета" обратилась к пресс-службе российского представительства Skoda за комментарием. Вот что нам ответили:

"Эта машина куплена чешским дипломатом. У них есть возможность заказывать такие автомобили с завода. С нашей стороны в настоящее время нет планов по выводу модели Octavia RS на российский рынок".

Напомним, "горячая" Octavia у нас не представлена с 2018 года. Тогда чешская компания объяснила решение прекратить импорт на российский рынок Octavia RS, Scout, а также версий Laurin&Klement и полноприводных модификаций из-за изменений в гамме двигателей Skoda на европейском рынке. Эти автомобили получили двигатели, которые потребовали бы нового сертифицирования в России. Доля данных версий в общей структуре продаж модели не превышала 3%, поэтому марка решила от них отказаться.

Новая Octavia RS дебютировала в марте этого года. Были представлены гибридные лифтбеки и универсалы. Как и гибридные коллеги по концерну, Octavia RS iV предложили исключительно с передним приводом и она получила ту же связку тяговой батареи емкостью 13 кВт/ч, бензинового 1,4-литрового турбомотора TSI и "робота" с двумя сцеплениями DSG со встроенным электродвигателем. Совокупно два силовых агрегата выдают 245 л.с. и 400 Нм. Разгон до "сотни" за 7,3 секунды.

Позже показали модель с бензиновым и дизельным моторами и системой полного привода. Полный привод, как и для модели пошлой генерации, доступен только для дизельных Skoda Octavia RS, оснащенных турбированным 2.0 TDI мощностью 200 л.с.

Напомним, у предшественника в распоряжении было только 184 "лошади". В пару дизелю определен безальтернативный 7-ступенчатый преселективный "робот" DSG. Переднеприводные Octavia RS с дизелем разгоняются до "сотни" за 7,4 секунды, Octavia RS с 4х4 - за 6,8 секунды.

Что касается бензиновой RS, то у нее 2,0-литровый турбомотор TSI мощностью 245 л.с. Из трансмиссий покупателям предлагаются 6-ступенчатая "механика" и 7-ступенчатый преселективный "робот". Разгон с 0 до 100 км/ч у такой Octavia занимает 6,8 и 6,7 секунды соответственно.

Ранее, напомним, "РГ" сообщала, что в России стартовало производство нового поколения Skoda Octavia. Самая доступная версия лифтбека с турбомотором 1.4 TSI и 6-ступенчатой МКП обойдется в 1 409 000 рублей, минимальный прайс на машину с 8-ступенчтатым "автоматом" - 1 466 000 рублей.