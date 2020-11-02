Новости

Минздрав: Свободный коечный фонд составляет 15 процентов 15:10
Премьер Беларуси рассказал Лукашенко о ситуации в экономике и на предприятиях 15:07
Проблему с поставками лекарств от COVID-19 объяснили перегруженностью дистрибьюторов 14:58
Режиссер "Синистера" экранизирует повесть сына Стивена Кинга 14:52
Первое отделение психосоматических расстройств открылось в Москве 14:48
Метеоролог посоветовала москвичам "переобуть" резину на автомобилях 14:36
30-летний американский актер Эдди Хэсселл застрелен в Техасе 14:33
Актер Джиджи Пройетти умер от COVID-19 в свой день рождения 14:26
На Урале многодетная семья отсудила деньги за невозвратные билеты 14:25
Власти компенсируют гражданам 50% затрат на допобразование по IT-специальностям 14:22
Дэйв Батиста подписался на новый фантастический боевик 14:15
Собянин объявил о стабилизации ситуации с COVID-19 14:14
Дневные кафе и рестораны начали вводить систему QR-кодов 14:14
Мишустин потребовал не замалчивать проблемы с коронавирусом 14:13
Зеркало души: о каких изменениях в организме могут рассказать глаза 14:10
Депутат оценил проект сенаторов США против С-400 14:03
Упрощенный порядок регистрации лекарств продлят до 1 января 2022 года 14:00
В Челябинске осудили девушку, насмерть сбившую инспектора ГИБДД 13:51
Букмекерам придется платить вдвое больше на развитие спорта 13:50
Путин поручил утвердить профстандарт "Тренер-преподаватель" 13:48
Минцифры: Перевод радиочастот для 5G в гражданское назначение начнется в 2021 году 13:47
Губернатор Подмосковья призвал отправить беременных на удаленку 13:47
Сомнолог назвал причины появления избыточной дневной сонливости 13:46
В Британии разработан моментальный тест для определения COVID-19 13:33
Путин поручил разработать новый законопроект по физкультуре 13:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2020 14:14
Рубрика: Экономика

Дневные кафе и рестораны начали вводить систему QR-кодов

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

С 19 октября система QR-кодов, которая позволяет в электронной форме регистрировать номера телефонов посетителей ночных клубов и баров, появились у 1,5 тысячи заведений. Среди них оказались некоторые рестораны и гостиницы, на которые требование не распространяется, однако они добровольно пошли на этот шаг.

Официального распоряжения по обязательному введению QR-кодов в дневных заведениях нет, но рестораторы эту идею поддерживают. Как сообщил в своем телеграм-канале ресторатор Дмитрий Левицкий, многие готовятся с понедельника внедрять в своих заведениях систему QR-кодов.

Мэрия Москвы объяснила функцию QR-кодов в барах

К примеру, до конца недели во всех 189 столичных ресторанах McDonald's введут эту систему. Как сообщает пресс-служба компании, она будет вводиться поэтапно в течение недели и заработает во всех ресторанах, в том числе на территории торговых центров. Если у одного из посетителей будет выявлен коронавирус, то присутствовавшие в предприятии в одно время с заболевшим получат оповещения о том, что они оказались в зоне риска.

Для регистрации посетителям будет достаточно отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона или отправить SMS в указанном формате. Другая информация о посетителе не требуется. Все данные, которые указываются при регистрации, будут храниться на территории РФ в защищенном городском ЦОДе.

Напомним, благодаря этой системе Москва не закрыла ночные заведения. Работает система просто: каждый работник и гость бара или клуба "чекинится" (регистрируется), оставляя свой номер телефона в общей базе заведения. Если кто-то из участников вечеринки заразится коронавирусом, остальные гости получат SMS-уведомления о необходимости пройти тестирование на коронавирус. За все время работы системы о возможном контакте с заразившимся были предупреждены около 1,7 тысяч посетителей.

Ввести систему "чекинов" предложили сами владельцы баров, подсмотрев удачный опыт у зарубежных коллег. Чтобы она заработала наверняка, в городе введена административная ответственность: за отказ подключиться к эксперименту ночному ресторану может грозить штраф до 500 тысяч рублей. Никаких санкций в отношении посетителей не предусмотрено - за отказ зарегистрироваться их просто не пустят.

В Госдуме предложили создать единую базу QR-кодов для медсправок
В регионах Экономика Товары и цены Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Упрощенный порядок регистрации лекарств продлят до 1 января 2022 года
За сутки в России подтверждено 18 257 случаев COVID-19 в 84 регионах
Курс евро превысил 94 рубля впервые с 2014 года
Собянин объявил о стабилизации ситуации с COVID-19
В Молдавии объявили победителя первого тура выборов
В Кадастровой палате рассказали, что нельзя построить на даче
Пять главных отличий хорошей АЗС от плохой