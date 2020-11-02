Дневные кафе и рестораны начали вводить систему QR-кодов

С 19 октября система QR-кодов, которая позволяет в электронной форме регистрировать номера телефонов посетителей ночных клубов и баров, появились у 1,5 тысячи заведений. Среди них оказались некоторые рестораны и гостиницы, на которые требование не распространяется, однако они добровольно пошли на этот шаг.

Официального распоряжения по обязательному введению QR-кодов в дневных заведениях нет, но рестораторы эту идею поддерживают. Как сообщил в своем телеграм-канале ресторатор Дмитрий Левицкий, многие готовятся с понедельника внедрять в своих заведениях систему QR-кодов.

К примеру, до конца недели во всех 189 столичных ресторанах McDonald's введут эту систему. Как сообщает пресс-служба компании, она будет вводиться поэтапно в течение недели и заработает во всех ресторанах, в том числе на территории торговых центров. Если у одного из посетителей будет выявлен коронавирус, то присутствовавшие в предприятии в одно время с заболевшим получат оповещения о том, что они оказались в зоне риска.

Для регистрации посетителям будет достаточно отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона или отправить SMS в указанном формате. Другая информация о посетителе не требуется. Все данные, которые указываются при регистрации, будут храниться на территории РФ в защищенном городском ЦОДе.

Напомним, благодаря этой системе Москва не закрыла ночные заведения. Работает система просто: каждый работник и гость бара или клуба "чекинится" (регистрируется), оставляя свой номер телефона в общей базе заведения. Если кто-то из участников вечеринки заразится коронавирусом, остальные гости получат SMS-уведомления о необходимости пройти тестирование на коронавирус. За все время работы системы о возможном контакте с заразившимся были предупреждены около 1,7 тысяч посетителей.

Ввести систему "чекинов" предложили сами владельцы баров, подсмотрев удачный опыт у зарубежных коллег. Чтобы она заработала наверняка, в городе введена административная ответственность: за отказ подключиться к эксперименту ночному ресторану может грозить штраф до 500 тысяч рублей. Никаких санкций в отношении посетителей не предусмотрено - за отказ зарегистрироваться их просто не пустят.