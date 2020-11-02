Суд оставил в силе пожизненный приговор убийце девочки из Саратова

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил без изменений приговор Михаилу Туватину. Напомним, саратовец был осужден на пожизненное заключение за убийство девятилетней девочки.

Об этом сообщается на сайте суда. Судебная коллегия по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции оставила без изменений приговор от 24 августа 2020 года, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения.

Напомним, девочка пропала утром 9 октября 2019 года. Ее тело было обнаружено в гараже по дороге в школу. 35-летний житель Саратова, задержанный по подозрению в убийстве, свою вину признал полностью. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии строгого режима.