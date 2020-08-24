Саратовец осужден пожизненно за убийство девочки

Саратовский областной суд вынес приговор 35-летнему местному жителю, который обвинялся в убийстве девятилетней школьницы.

Как сообщили в пресс-службе областного управления СК, в подсудимого признали виновным в убийстве малолетней и насильственных действиях сексуального характера и приговорили к пожизненному заключению.

Ученица одной из школ Кировского района Саратова пропала утром по дороге на занятия. В поисках ребенка участвовало несколько тысяч человек. Тело пропавшей девочки было обнаружено поблизости от школы в одном из заброшенных гаражей.

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который находился под надзором полиции.

Суд посчитал доказанным, что утром 9 октября прошлого года 35-летний подсудимый встретил школьницу, когда она проходила через территорию гаражного кооператива. Злоумышленник затащил девочку в гараж и задушил металлическим проводом.

Обвиняемый приговорен к пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.