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Рубрика: Культура

"Очки Леннона" на Алтае вошли в топ необычных памятников России

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Фото: Алтайтурцентр Фото: Алтайтурцентр
Фото: Алтайтурцентр

Арт-объект "Очки Леннона", установленный в туркомплексе "Бирюзовая Катунь" в Алтайском крае, вошел в сотню самых необычных скульптур России.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Также инсталляция претендует на звание самого креативного памятника страны - такой конкурс проводят онлайн-сервис путешествий Туту.ру и телеканал "Моя Планета".

"Очки Леннона" уже прошли предварительный отбор и попали в десятку самых необычных памятников Зауралья. До 2 ноября включительно проходит онлайн-голосование, которое позволит выбрать из этой десятки победителя. Самый креативный сибирский памятник будет участвовать в финале конкурса.

Кроме аксессуара одного из участников The Beatles, в сибирском полуфинале всероссийского конкурса участвуют "вкусные" памятники картошке, клубнике и арбузу, два памятника путешественникам - пилигриму и лягушке, а также скульптуры полиграфиста, выпивохи и вождя пролетариата.

Как отметили в Алтайтурцентре, шесть лет назад в туристической зоне "Бирюзовая Катунь" начали создавать "алтайский битлз-лэнд". В 2014 году здесь возвели единственный в мире мраморный памятник Джону Леннону и заложили традицию проводить ежегодный фестиваль битломанов - Because of The Beatles. А в 2016 году в "алтайском битлз-лэнде" установили новый арт-объект. Роман Кошелев воплотил в металле проект Алексея Репина и Сергея Нестерова - гигантскую оправу круглых очков, где в одной из линз размещен автограф Джона Леннона.

"Полутораметровые Очки Джона Леннона - излюбленное место фотосессий на "Бирюзовой Катуни", - подчеркивают в туристическом ведомстве.

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