На крымской трассе "Таврида" начали строить многофункциональные зоны

В Белогорском районе началось строительство первой многофункциональной зоны у федеральной трассы "Таврида", которую предполагается запустить в эксплуатацию в начале 2021 года. Об этом сообщил министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко.

Трасса, которую планируется официально запустить в эксплуатацию в декабре 2020 года, пока лишена объектов сервиса и инфраструктуры. Но в планах - появление 10 объектов придорожного сервиса, в числе которых четыре многофункциональные зоны и шесть автозаправочных станций.

- Многофункциональная зона будет включать заправочный комплекс на 10 топливных колонок, стоянку для отдыха, летнюю площадку, автомойку, шиномонтажный комплекс, - рассказал Дмитрий Шеряко. - Сейчас работы на объекте проходят в две смены. На площадке уже проложены коммуникации, идет заливка бетона.

Планируемый объем инвестиций в проект - 298 миллионов рублей. Ранее премьер-министр правительства РК Юрий Гоцанюк рассказывал, что возле 10 МФЗ создадут и площадки для торговли местной сельхозпродукцией.

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, ставшая основой развития новой транспортной системы Крыма. Рабочее движение по 250-километровой трассе на участке от Керчи до Севастополя открыто досрочно, 27 августа 2020 года.