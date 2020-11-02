В пострадавший от взрыва дом в Челябинске начали возвращаться жильцы

В Челябинске жильцы многоквартирного дома, пострадавшего от взрыва в больнице, начали возвращаться в свои квартиры. Более 20 семей провели эту ночь дома, сообщили по итогам оперативного штаба по ликвидации ЧС в мэрии города.

- Мы планировали дать электричество только в понедельник, однако сделали это вчера, - рассказал заместитель главы города Александр Астахов. - В доме заканчивается замена поврежденных окон - их было более пятидесяти. Поданы вода и отопление. В итоге в 20 квартир люди уже вернулись и ночевали там. Сегодня начнется остекление больницы, ремонт которой должен быть проведен за три недели.

По уточненным данным, в жилой десятиэтажке от взрыва пострадали 39 помещений. 35 из них - квартиры, в восьми потребуется ремонт. В мэрии уже приступили к собеседованию с жильцами. Восстанавливать отделку решено теми же материалами, которые использовались хозяевами.

Как уже сообщала "РГ", 31 октября в Челябинске объявили режим ЧС из-за взрыва баллонов с кислородом в криостанции челябинской больницы № 2, перепрофилированной под "ковидную" госпитальную базу. Ударной волной повредило не только больницу, но и квартиры в соседнем 10-этажном доме. Однако благодаря слаженной работе медперсонала и оперативных служб более серьезных последствий удалось избежать.