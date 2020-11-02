Рогозин назвал сроки утверждения программы сверхтяжелой ракеты

"Я благодарен президенту за поддержку развития научных космических программ", - заявил в Facebook Дмитрий Рогозин. Он уверен, что согласование программ создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса и многоспутниковой группировки "Сфера" теперь ускорится, и они будут приняты до конца года.

В микроблоге Twitter Рогозин отметил, что все проекты были внесены в правительство в установленные сроки - в августе. "Надеюсь, что после сегодняшнего совещания у В.В. Путина объемы их финансирования будут согласованы, а сами программы - приняты", - написал он.

Напомним, что на видеоконференции по финансированию и развитию космической отрасли Владимир Путин потребовал объяснить причины задержки утверждения новых программ "Роскосмоса" - создания сверхтяжелой ракеты-носителя, формирования космической группировки в рамках проекта "Сфера" и развития системы "ГЛОНАСС".

"Сделать эту работу нужно в самое ближайшее время, в том числе оперативно определиться с необходимыми объемами бюджетных ассигнований на эти программы", - указал президент.