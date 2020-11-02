Стало известно, когда АвтоВАЗ избавится от Datsun

В конце мая 2020 года Nissan заявил о ликвидации бюджетного суббренда Datsun.

Теперь паблик AvtoVAZ News сообщил точную дату прекращения производства Datsun on-DO и mi-DO в России.

Последний автомобиль данной марки будет собран 18 декабря текущего года. Сегодня суточная производственная программа моделей Datsun составляет всего 20-24 экземпляра.

Седан on-DO и хэтчбек mi-DO собирают на мощностях АвтоВАЗа в СКП Kalina вместе с Lada Granta. Первый стоит 531 000 рублей, второй - 554 000 рублей.

Летом Datsun объявлял об отзывной кампании 93 тысяч автомобилей on-DO и mi-DO из-за испорченного пиропатрона газогенератора подушки безопасности.