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02.11.2020 16:45
Рубрика: Российский автопром

Стало известно, когда АвтоВАЗ избавится от Datsun

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Datsun. Фото: Пресс-служба Datsun.
Фото: Пресс-служба Datsun.

В конце мая 2020 года Nissan заявил о ликвидации бюджетного суббренда Datsun.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
АвтоВАЗ готовит конвейер для новых Lada, Renault и Nissan

Теперь паблик AvtoVAZ News сообщил точную дату прекращения производства Datsun on-DO и mi-DO в России.

Последний автомобиль данной марки будет собран 18 декабря текущего года. Сегодня суточная производственная программа моделей Datsun составляет всего 20-24 экземпляра.

Седан on-DO и хэтчбек mi-DO собирают на мощностях АвтоВАЗа в СКП Kalina вместе с Lada Granta. Первый стоит 531 000 рублей, второй - 554 000 рублей.

Летом Datsun объявлял об отзывной кампании 93 тысяч автомобилей on-DO и mi-DO из-за испорченного пиропатрона газогенератора подушки безопасности.

#Datsun