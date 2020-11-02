У Kia K5 обнаружили "детскую болезнь". Седан ржавеет уже в автосалонах

Новые седаны бизнес-класса Kia K5 продаются в России всего два месяца, но уже попали в неприятную историю. У автомобилей обнаружилась серьезная "детская болезнь" - они ржавеют, еще не выехав из автосалона.

Жалобы на "рыжики", которые можно найти, в частности, на верхней кромке багажника, время от времени появляются в соцсетях и на профильных автомобильных форумах. Накануне проверить критические замечания от подписчиков решил блогер ProDrive - и увы, их подтвердил.

- Вся кромка багажника гниет прямо с завода, - убедился блогер, внимательно осмотрев в трех дилерских центрах семь машин. Причем разных цветов - белые, серебристые и черные. В итоге был сделан вывод: "От цвета ничего не зависит".

На одной из машин ржавое пятно нашли и над задней оптикой. Под сам фонарь заглянуть, естественно, не удалось, хотя первые владельцы K5 находят ржавчину и там.

Что важно: сотрудники дилерских центров особого внимания к проблеме не проявили. В одном из автосалонов блогеру рекомендовали купить машину и сразу же обратиться с претензией по гарантии.

В другом напомнили, что такие проблемы преследовали и предшественника K5 на рынке - седан Optima. Дескать, проблема в том, что под уплотнитель багажного отсека попадает вода, пыль и грязь, в связи с чем там и возникают очаги коррозии. Это, к слову, подтверждает тот факт, что тестовое авто, стоящее на улице, оказалось покрыто рыжими пятнами сильнее.

"Российская газета" обратилась за комментарием в представительство Kia, однако предоставить его оперативно в компании не смогли.

Напомним, продажи Kia K5 в России начались только 1 сентября, однако сейчас цены на модель уже выросли и составляют от 1 519 900 до 2 229 900 рублей. K5 оснащается двумя бензиновыми атмосферными двигателями 2.0 MPI и 2.5 GDI, развивающими мощность 150 и 194 л.с. соответственно. Они сочетаются с 6- и 8-ступенчатыми "автоматами". Привод предусмотрен только передний.

Сборка машины с середины июля организована на калининградском заводе "Автотор".