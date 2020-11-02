В Kia прокомментировали продажи седанов K5 с ржавчиной

В Kia изучают информацию о том, что бизнес-седаны K5 продаются со следами коррозии, но в данный момент компания не сомневается в качестве лакокрасочного покрытия новинок. Не исключено, что пигментация на кузове вызвана другими причинами, что и прояснится в ходе внутреннего разбирательства. Об этом "РГ" заявили в представительстве корейского бренда.

"В компании "Киа Моторс Россия и СНГ" ознакомились с видео на YouTube-канале ProDrive, в котором рассказывается о возможных очагах коррозии на автомобилях Kia K5. В данный момент отдел качества изучает представленную информацию.

Вместе с тем, хотим отметить, что у нас нет оснований сомневаться в качестве лакокрасочного покрытия автомобилей Kia. Оно было многократно испытано как в Корее, так и во время локальных дорожных испытаниях", - сообщили в компании.

Отметим, что Kia K5 для российского рынка с середины июля собирают крупноузловым методом на заводе в Калининграде. Таким образом лакокрасочное покрытие на кузов наносится на предприятиях в родной для модели Корее.

Напомним, ранее мы рассказали о сюжете на канале ProDrive. Блогер, отреагировав на жалобы подписчиков, проехал по трем московским автосалонам Kia и осмотрел не менее семи новых автомобилей K5. На всех из них он обнаружил следы, напоминающие очаги коррозии.

Kia K5 продается в России по цене от 1 519 900 до 2 229 900 рублей. Седан оснащается двумя бензиновыми атмосферными двигателями 2.0 MPI и 2.5 GDI мощностью 150 и 194 л.с. соответственно. Они сочетаются с 6- и 8-ступенчатыми "автоматами".