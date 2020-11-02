В Минске на "Лістападе" покажут 120 фильмов из 50 стран

Первый "Лістапад" прошел в 1994 году. Концепция фестиваля была проста: "фестиваль фестивалей", где показывается постсоветское кино. Ни тогда, ни сейчас "Лiстапад" не стремился конкурировать с мировыми фестивалями вроде Канн, Берлина, Венеции, Локарно или имитировать российских "старших братьев" - "Киношок" и "Кинотавр". Здесь, как и у любого фестиваля, была собственная идея, которая не менялась кардинально. Особенность "Лiстапада" в том, что он завершает все фестивали, и зрители имеют возможность получать лучшие картины со всех кинофорумов.

В XXVII "Лістападе" примут участие 120 картин из 50 стран. Показы пройдут в кинотеатрах "Центральный", Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen в Galileo, "Пионер" и "Беларусь". Церемония открытия и закрытия состоится в кинотеатре "Москва".

Фильмом открытия форума станет картина "Уроки фарси" Вадима Перельмана, снятом на "Беларусьфильме", мировая премьера которой прошла на последнем Берлинском кинофестивале в программе "Berlinale Special Gala". Историю задумал Тимур Бекмамбетов. В какой-то момент разработка проекта приостановилась, но вскоре права на фильмы были переданы другой компании.

"Уроки фарси" - международный проект киностудий трех стран: России (Hype Film и LM Media), Германии (OneTwo Films) и Беларуси ("Беларусьфильм"). Главные роли сыграли Ларс Айдингер и Науэль Перес Бискаярт. Снял картину режиссер Вадим Перельман, на счету которого профинансированный Стивеном Спилбергом "Дом из песка и тумана", а также фильм с Умой Турман "Вся жизнь перед глазами". В основу сценария фильма "Уроки фарси", который написал Илья Цофин, лег рассказ немецкого кинематографиста Вольфганга Кольхаазе "Изобретение языка".

В основном конкурсе игрового кино участвует российский фильм "Конференция" Ивана И. Твердовского. Фильм рассказывает о теракте на Дубровке. Слоган - "Норд-Ост": Три дня, которые потрясли мир".

Основной конкурс игрового кино состоит из 9 картин-участников крупных международных кинофестивалей, снятых в постсоциалистических странах. Вне зависимости от того, где была снят фильм, программа фестиваля актуальна вне времен и места.

В последние годы получил популярность Национальный конкурс "Лістапада", в который поступило около 60 заявок. В итоговом списке Национального конкурса отобрано 12 картин.

Конкурс национальных киношкол отбирает лучшие новые картины молодых документалистов из разных стран. Так, в этом году были изменены положения о работе жюри: помимо Международного жюри кинематографистов, в рамках конкурса будет также работать Международное студенческое жюри. Таким образом, участники Конкурса национальных киношкол будут оценивать работы друг друга, что позволит создать площадку для диалога и формирования сообщества молодых режиссеров со всего мира. В этом году на участие в Конкурсе национальных киношкол было подано около 200 заявок. В итоговый список было отобрано 19 картин из 15 киношкол Венгрии, Швейцарии, Германии, Италии, Словакии, США, Боснии и Герцеговины, Польши, Хорватии, России и Норвегии.

Основной конкурс документального кино состоит из 12 картин. Среди участников "Катя и Вася идут в школу" российского режиссера Юлии Вишневец, "Только дьявол живет без надежды" Магнуса Ерттена, "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык и картины из Германии, Сербии, Хорватии, Катара и других стран.

Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории состоит из 7 картин и отражает эволюцию от детства к отрочеству и юности, рефлексируя на тему всех важных переживаний из детства.

- Авторы этих картин говорят на самую важную тему - тему детства, - подчеркивает программный директор фестиваля Игорь Сукманов. - Ведь ребенок - это складывающийся организм, который требует особого внимания и заботы. Мы должны думать не только про будущее наших детей, но и про их настоящее.

Отдельный важный конкурс фестиваля - "Молодость на марше", в рамках которого представлены творческие дебюты наиболее ярких и интересных режиссёров со всего мира. На 27-м "Лістападзе" представлено 11 картин, среди них - абсолютные дебюты и вторые работы уже заявивших о себе молодых режиссеров.

"Лістапад" пройдет в Минске с 6 по 13 ноября 2020 года под слоганом "Магия образа". Фестиваль аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров как конкурсный фестиваль фильмов, созданных в странах бывшего социалистического лагеря: странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии, странах Балтии, Восточной и Центральной Европы, на Кубе. Организатор "Лістапада" - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".