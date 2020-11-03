Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 98 человек

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции опубликовало новые данные по числу жертв землетрясения в провинции Измир - 98 человек. Ранее была информация о 95 погибших людях.

"Из 994 пострадавших граждан 847 уже выписаны из больниц, 147 человек все еще остаются в медицинских учреждениях. На месте пяти разрушенных и сильно поврежденных зданий в Измире продолжаются поисково-спасательные работы", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,7 произошло в минувшую пятницу, 30 октября. Его эпицентр находился в море в 19 километрах к северо-западу от острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. Вслед на первым толчком сейсмологи зафиксировали еще больше тысячи афтершоков. С воскресенья власти страны выплачивают материальную помощь пострадавшим от стихии.