Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до ста человек

Не менее ста человек погибли в результате землетрясения на западе Турции. Новые данные приводит Управление по чрезвычайным ситуациям страны. Ранее сообщалось о 98 погибших. В числе пострадавших 994 человека.

Уточняется, что 847 человек уже выписались из больниц, а 127 продолжают лечиться. Спасатели все еще разбирают завалы на месте пяти разрушенных домов, пишет ТАСС.

Напомним, в минувшую пятницу в турецком Измире произошло землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился в море в 19 километрах к северо-западу от острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. Первый толчок оказался не единственным, за ним последовало свыше тысячи афтершоков разной магнитуды.

Добавим, что пострадавшие от стихии получат материальную помощь от государства. Первые выплаты начались в воскресенье. Об этом рассказал министр экологии и градостроительства Турции.