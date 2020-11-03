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03.11.2020 11:30
Рубрика: Бензин

ФАС не увидела необходимости вводить запрет на импорт топлива

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

В ближайшее время возможность введения повторного запрета импорта автомобильного топлива в Россию пока не рассматривается. Об этом "РГ" заявили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Фото: iStock
Росстат: Розничные цены на бензин в России стабильны

Цены на автомобильное топливо падают в Европе с 20 октября, но пока иностранный бензин и дизельное топливо не представляют угрозу для российской нефтепереработки, как произошло весной этого года. Тогда правительство было вынуждено ввести запрет на импорт топлива в Россию, действовавший со 2 июня до 1 октября этого года.

Запрет был вызван тем, что поставщики из некоторых стран Европы и Азии, где стоимость автомобильного топлива зависит только от котировок нефти, получали ценовое преимущество на российском рынке перед отечественными производителями. В России в сфере налогообложения нефтепереработки действует демпфирующий механизм, препятствующий скачкам цен, как вверх, так и вниз, и удерживающий их на стабильном уровне. Иностранным производителям стало временно выгодней экспортировать свою продукцию в Россию, где цены оказались выше, а не продавать ее на внутреннем рынке.

Кроме того, конечный российский потребитель мог пострадать в момент восстановления спроса. Импорт сократился бы естественным образом по мере роста цен, а российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) был бы нанесен серьезный экономический ущерб, из-за чего они могли бы не успеть восстановить свои мощности одновременно с ростом внутреннего потребления. Это могло бы привести к возникновению дефицита бензина и дизельного топлива на российском рынке.