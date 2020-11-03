Киану Ривза вывели из себя: он показал непристойный жест

Киану Ривз сейчас активно снимается в четвертой "Матрице" в Берлине.

Знаменитый актер уже не раз попадал в объективы камер в сопровождении своей подруги Александры Грант по пути на съемочную площадку.

Не так давно, например, его смогли запечатлеть с очень короткой стрижкой. Но, судя по всему, терпению даже такого известного добряка, как Киану, пришел конец.

Устав от подобных вмешательств в личную жизнь, артист, стоя около автомобиля, демонстративно поднял руку вверх с вытянутым средним пальцем.

Премьера "Матрицы 4" запланирована на весну 2022 года, в ней Ривз вернется к своей культовой роли Нео.