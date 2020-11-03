Коронавирус вновь объявил длительный антракт в культурных учреждениях мира

До Нового года еще два месяца, но коронавирус уже простирает свои щупальца в 2021-й. И первым крупным культурным событием, ставшим его жертвой и официально объявившим об отмене, стал Международный кинофестиваль в Палм Спрингс, который должен был пройти с 25 февраля по 8 марта.

Как следует из официального заявления организационного комитета, решение об отмене было принято в интересах здоровья и безопасности посетителей фестиваля. Форум в Палм Спрингс не состоится впервые за 31 год своего существования. При этом дирекция надеется, что традиционный летний фестиваль короткометражных фильмов сможет пройти, как обычно, в конце июня.

Отсрочен на неопределенный срок кинофестиваль "Трайбека", который по расписанию должен был пройти в апреле.

Из важнейших культурных институций мира, закрытых в связи с пандемией, напомним музей искусств "Метрополитен" в Нью-Йорке, который надеется открыться только в апреле; крупнейший оперный театр "Мет" полностью отменил сезон 2020-2021 года и пока не объявил дату открытия. Парижский Лувр также закрыт на неопределенный срок. Бродвейские театры погасили огни до будущего лета.

Как известно, в истекающем году коронавирус отменил долго сопротивлявшийся Каннский фестиваль. Авторитетнейший кинофорум Европы взял подобие реванша, проведя в октябре свой "специальный выпуск", показав вне конкурса четыре игровых фильма и наградив победителей конкурсов короткометражных и студенческих картин. Остальные конкурсные игровые фильмы разлетелись по другим фестивалям, и теперь остается надеяться, что май будущего года для каннских завсегдатаев окажется более благоприятным.

С огромными трудностями и ограничениями фестивали в Венеции и Сан-Себастьяне успели пройти до того, как мир накрыла вторая, еще более разрушительная волна пандемии. И теперь любители кино задаются вопросом, сможет ли состояться следующий по порядку крупный кинофестиваль Европы - 71-й Берлинский, запланированный на 11-21 февраля.

Пока его сайт заверяет, что он пройдет, как всегда, в своем обычном формате - физически, в реале. Хотя уже теперь разрабатывается гибридная модель для Кинорынка. Условия проведения Берлинале и число приглашенных картин будут объявлены в ближайшие недели. Произошли изменения в параллельной секции Generation, которая не будет показывать короткий метр и ограничится полнометражными игровыми фильмами хронометражом не менее 60 минут.

Как сообщалось ранее, Берлинале отказывается от гендерного разделения актерских призов: вместо наград за лучшие мужскую и женскую роли победителям будут вручаться "Серебряные медведи" за главную роль и за роль второго плана. Вместо отмененного по политическим соображениям Приза Альфреда Бауэра учрежден Серебряный приз жюри: проведенные исследования подтвердили значительную роль, которую будущий учредитель Берлинале Бауэр играл в администрации нацистского кинематографа.

Пока дирекция фестиваля, если судить по официальному сайту, настроена оптимистично. Тем не менее, чем ближе придвигается к нам 2021-й, тем тревожней выглядит судьба Берлинале. В 2020-м году он проходил в еще переполненных залах, дистанции никто не требовал, и в аптеках Берлина еще невозможно было купить маски. Хотя Италия уже подавала тревожные сигналы, а съемочные группы азиатских фильмов вообще не смогли прибыть на фестиваль, оказавшийся последним перед локдауном. Но если первая волна была для Германии относительно легкой, то вторая уже закрыла в немецких городах все зрелищные учреждения и вынудила ввести жесткий карантин, ситуация охарактеризована властями как "очень серьезная". Схлынет ли она к февралю, до которого осталось всего три месяца, предсказать пока не может никто.