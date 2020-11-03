Lada установила абсолютный рекорд по продажам

АвтоВАЗ опубликовал информацию о результатах продаж моделей Lada в октябре 2020 года. В компании отметили, что важную роль в достигнутых показателях сыграли меры государственной поддержки.

Всего в октябре 2020 года дилеры Lada реализовали 37 030 автомобилей - таких высоких результатов марка в месячном исчислении не показывала с октября 2014 года, когда было продано 37 788 машин. В сентябре этого года продажи Lada составили 35 304 авто.

Лидерство удерживает Lada Granta: модели семейства выбрали 12 756 россиян (+ 8,9% по отношению к октябрю 2019 года).

Lada Vesta тоже показывают положительную динамику спроса: в прошлом месяце было продано 11 853 машины (+ 42,9%).

На третьем месте по традиции расположилось семейство моделей Lada Largus: 4 779 единиц (+2%).

"По результатам октября мы с удовлетворением отмечаем положительную динамику роста продаж и спроса на автомобили. Безусловно, это стало возможным благодаря продолжению действия государственных и собственных программ Lada.

Мы так же постоянно работаем над повышением привлекательности наших моделей, обновляя продуктовые предложения", - прокомментировал итоги продаж марки Оливье Морне, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ", отметив, что в октябре Lada вывела на рынок модели в спецверсии Black.