Lada установила абсолютный рекорд по продажам

Всего в октябре 2020 года дилеры Lada реализовали 37 030 автомобилей - таких высоких результатов марка в месячном исчислении не показывала с октября 2014 года, когда было продано 37 788 машин. В сентябре этого года продажи Lada составили 35 304 авто.
Лидерство удерживает Lada Granta: модели семейства выбрали 12 756 россиян (+ 8,9% по отношению к октябрю 2019 года).
Lada Vesta тоже показывают положительную динамику спроса: в прошлом месяце было продано 11 853 машины (+ 42,9%).
На третьем месте по традиции расположилось семейство моделей Lada Largus: 4 779 единиц (+2%).
"По результатам октября мы с удовлетворением отмечаем положительную динамику роста продаж и спроса на автомобили. Безусловно, это стало возможным благодаря продолжению действия государственных и собственных программ Lada.
Мы так же постоянно работаем над повышением привлекательности наших моделей, обновляя продуктовые предложения", - прокомментировал итоги продаж марки Оливье Морне, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ", отметив, что в октябре Lada вывела на рынок модели в спецверсии Black.