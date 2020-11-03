Матвиенко выразила соболезнования в связи с терактом в Вене

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями главе Федерального Совета Австрийской Республики Андреа Эдер-Гичталер в связи с терактом в Вене.

"Наши сердца в это тяжелое время скорбят вместе с народом Австрии. Мы решительно осуждаем эти преступления, последовательно заявляем о неприемлемости всех форм терроризма и всемерной поддержке противодействия террористической угрозе, от кого бы она ни исходила", - говорится в послании, которое обнародовала во вторник пресс-служба верхней палаты российского парламента.

Валентина Матвиенко попросила свою австрийскую коллегу передать слова поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления раненым.

Напомним, накануне вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой. Пять человек погибли, 17 пострадали, семеро находятся в тяжелом состоянии.