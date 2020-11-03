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03.11.2020 15:00
Рубрика: Легковые авто

Новая Kia - не седан и не кроссовер: папарацци заглянули в салон модели

Текст: Константин Руссов
Фото: www.topelectricsuv.com Фото: www.topelectricsuv.com
Фото: www.topelectricsuv.com

В Сети опубликовали первое фото нового кроссовера Kia, который пока известен под кодовым названием CV.

Фото: www.thekoreancarblog.com
Hyundai и Kia показали, на чем будут делать новые модели

На снимке запечатлена панель, состоящая из двух экранов, - виртуальной "приборки" и мультимедийного комплекса.

На данный момент известно, что Kia CV создан на новой модульной платформе E-GMP, и будет являться "клоном" Ioniq 5 - электрического кроссовера размером с Hyundai Santa Fe, но с просторным салоном, как у Palisade.

Kia CV будет представлен в Европе в апреле 2021 года. Электрокар сможет проезжать на полной зарядке не менее 500 км.

Ранее сообщалось, что Kia CV сотрёт грань между легковыми автомобилями и внедорожниками. Предположительно, прообразом новинки является концепт Futuron.

#Kia