Новая Kia - не седан и не кроссовер: папарацци заглянули в салон модели

В Сети опубликовали первое фото нового кроссовера Kia, который пока известен под кодовым названием CV.

На снимке запечатлена панель, состоящая из двух экранов, - виртуальной "приборки" и мультимедийного комплекса.

На данный момент известно, что Kia CV создан на новой модульной платформе E-GMP, и будет являться "клоном" Ioniq 5 - электрического кроссовера размером с Hyundai Santa Fe, но с просторным салоном, как у Palisade.

Kia CV будет представлен в Европе в апреле 2021 года. Электрокар сможет проезжать на полной зарядке не менее 500 км.

Ранее сообщалось, что Kia CV сотрёт грань между легковыми автомобилями и внедорожниками. Предположительно, прообразом новинки является концепт Futuron.