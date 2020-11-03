Продолжается испано-итальянское противостояние в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Вслед за "Барселоной" и "Ювентусом" очные встречи проведут мадридский "Реал" и "Интер". Как ни странно, но к этой игре лидеры своих чемпионатов подходят в ранге аутсайдеров группы. Миланцы идут третьими, а "Реал" и вовсе замыкает турнирную таблицу группы B.

Испанцы начали свой путь с домашнего поражения против "Шахетра". Конечно, тогда сказалось отсутствие Серхио Рамоса в центре мадридской обороны. Без своего капитана "Реал" уже к перерыву проигрывал 0:3, хотя мог и больше. Сил у хозяев хватило лишь на то, чтобы отыграть два мяча. Как ни наседал на украинские ворота чемпион Испании, сравнять счет так и не удалось - "Шахтер" увез домой заслуженную победу.

Во второй игре сценарий практически повторился. Менхенгладбахская "Боруссия" вела с преимуществом в два мяча и до 87-й минуты держала счет 2:0. Лишь выпустив на поле весь атакующий потенциал в лице Азара, Модрича и Родриго, "Реал" сумел зацепить ничейный результат. Одного очка после двух матчей хватает лишь для четвертого места.

"Интер" сыграл не намного лучше. Стартовали миланцы с домашнего матча против "Боруссии". Как и впоследствии "Реал", итальянцы проигрывали немцам до самой концовки. С началом добавленного ко второму тайму времени Лукаку смог принести ничью. Такой же исход был зафиксирован и с "Шахтером". С тем отличием, что как ни старалась команда Конте, закатить хотя бы один мяч в ворота "Шахтера" не получилось. Главная проблема миланцев в этом сезоне - реализация. Что в Италии, что в Европе, "Интер" создает кучу моментов, но до результативного завершения дело доходит далеко не всегда.

После этого тура в Лиге чемпионов настанет трехнедельная пауза, связанная с играми сборных, что должно положительно сказаться на настрое команд. С другой - высока цена ошибки. Поражение совсем уж осложнит перспективы выхода из группы. Для "Реала" любой результат, кроме победы в турнире, по умолчанию считается неудачным, а "Интер" рискует в очередной раз остаться без плей-офф. Кстати, в прошлом розыгрыше миланцы тоже пострадали от испанской и немецкой команды. В 1/8 финала из группы в тот раз вышли "Барселона" и "Боруссия" из Дортмунда.

Матч "Реал" - "Интер" начнется в 23:00 по Москве. До встречи на нашей онлайн-трансляции!