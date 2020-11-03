Новости

"Реал" - "Интер" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 00:05
МВД Австрии не исключает версию теракта в Вене 02.11.2020
Террорист из Ниццы был заражен коронавирусом 02.11.2020
В Москве скончались 63 пациента с коронавирусом 02.11.2020
Президент Аргентины подтвердил готовность страны получить вакцину "Спутник V" 02.11.2020
Зеленский заявил о готовности распустить Раду 02.11.2020
Путин поговорил по телефону с Алиевым и Пашиняном 02.11.2020
В Минэнерго не видят рисков падения цены на нефть до 10 долларов 02.11.2020
СМИ: Россия может принять все матчи Евро-2020 02.11.2020
Россиянин приговорен в США к восьми годам тюрьмы за кибермошенничество 02.11.2020
В Измире после землетрясения спасли кошку 02.11.2020
Проценко ответил на вопрос о связи группы крови с тяжестью COVID-19 02.11.2020
В Вооруженных силах зарегистрировано 3 300 военнослужащих с коронавирусом 02.11.2020
Беглов предупредил петербуржцев о жестких ограничениях 02.11.2020
Премьер Грузии заразился коронавирусом 02.11.2020
МИД Новой Зеландии возглавила женщина с татуировкой на лице 02.11.2020
"Газпром" подтвердил требование Польши пересмотреть цену на газ 02.11.2020
Более двух тысяч заведений Москвы получили QR-коды 02.11.2020
Сериалы "Бомба" и "Казанова" выйдут на ТВ в один день 02.11.2020
Роспотребнадзор: Массовая вакцинация от коронавируса начнется в 2021 году 02.11.2020
В убийстве "колбасного короля" подозревают уроженца Средней Азии 02.11.2020
Число бюджетных мест в регионах будет ежегодно расти 02.11.2020
Минпросвещения: Ситуация по COVID-19 в школах управляемая 02.11.2020
Ассамблея Русского мира в этом году пройдет в онлайн-формате 02.11.2020
Mail.ru Group продала картографический сервис Maps.me 02.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
03.11.2020 00:05
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов "Реал" - "Интер"

Текст: Никита Лашкул

Продолжается испано-итальянское противостояние в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Вслед за "Барселоной" и "Ювентусом" очные встречи проведут мадридский "Реал" и "Интер". Как ни странно, но к этой игре лидеры своих чемпионатов подходят в ранге аутсайдеров группы. Миланцы идут третьими, а "Реал" и вовсе замыкает турнирную таблицу группы B.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Назван состав сборной России на предстоящие матчи Лиги наций

Испанцы начали свой путь с домашнего поражения против "Шахетра". Конечно, тогда сказалось отсутствие Серхио Рамоса в центре мадридской обороны. Без своего капитана "Реал" уже к перерыву проигрывал 0:3, хотя мог и больше. Сил у хозяев хватило лишь на то, чтобы отыграть два мяча. Как ни наседал на украинские ворота чемпион Испании, сравнять счет так и не удалось - "Шахтер" увез домой заслуженную победу.

Во второй игре сценарий практически повторился. Менхенгладбахская "Боруссия" вела с преимуществом в два мяча и до 87-й минуты держала счет 2:0. Лишь выпустив на поле весь атакующий потенциал в лице Азара, Модрича и Родриго, "Реал" сумел зацепить ничейный результат. Одного очка после двух матчей хватает лишь для четвертого места.

"Интер" сыграл не намного лучше. Стартовали миланцы с домашнего матча против "Боруссии". Как и впоследствии "Реал", итальянцы проигрывали немцам до самой концовки. С началом добавленного ко второму тайму времени Лукаку смог принести ничью. Такой же исход был зафиксирован и с "Шахтером". С тем отличием, что как ни старалась команда Конте, закатить хотя бы один мяч в ворота "Шахтера" не получилось. Главная проблема миланцев в этом сезоне - реализация. Что в Италии, что в Европе, "Интер" создает кучу моментов, но до результативного завершения дело доходит далеко не всегда.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Московский "Спартак" потерпел первое домашнее поражение в сезоне

После этого тура в Лиге чемпионов настанет трехнедельная пауза, связанная с играми сборных, что должно положительно сказаться на настрое команд. С другой - высока цена ошибки. Поражение совсем уж осложнит перспективы выхода из группы. Для "Реала" любой результат, кроме победы в турнире, по умолчанию считается неудачным, а "Интер" рискует в очередной раз остаться без плей-офф. Кстати, в прошлом розыгрыше миланцы тоже пострадали от испанской и немецкой команды. В 1/8 финала из группы в тот раз вышли "Барселона" и "Боруссия" из Дортмунда.

Матч "Реал" - "Интер" начнется в 23:00 по Москве. До встречи на нашей онлайн-трансляции!

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Реал" (Мадрид) Спортивные организации Футбольные клубы "Интер" Лига чемпионов 2020/2021 Спортивные онлайн-трансляции

Главное сегодня

Роспотребнадзор: Массовая вакцинация от коронавируса начнется в 2021 году
Рогозин назвал сроки утверждения программы сверхтяжелой ракеты
Австрия оспорит решение Польши по "Северному потоку-2" в суде
Упрощенный порядок регистрации лекарств продлят до 1 января 2022 года
В Молдавии объявили победителя первого тура выборов
Нурмагомедов заработал более трех млн долларов за бой с Гэтжи
Криштиану Роналду снова сдал положительный тест на COVID-19