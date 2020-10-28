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28.10.2020 00:05
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов "Ювентус" - "Барселона"

Текст: Никита Лашкул

Грандиозная игра второго тура Лиги чемпионов - "Ювентус" - "Барселона" - пройдет под знаком масштабных перемен в обеих командах. Оттого смотреть будет вдвойне интересно.

Фото: Reuters
Роналду нарушил протокол по противодействию коронавирусу

В межсезонье гранды поменяли тренеров - "Ювентус" подобрал Андреа Пирло, "Барселону" принял Рональд Куман. Для итальянца, бывшего одним из лучших опорных полузащитников в истории футбола, это первый тренерский опыт. А для Кумана шанс добиться чего-то серьезного в своей уже двадцатилетней карьере наставника.

Начало сезона не получилось ни у тех, ни у других. Дебютировал Пирло с победы над "Сампдорией", далее была техническая победа из-за неявки на игру "Наполи" и три ничьи. "Ювентусу" пришлось делить очки с середняками - "Вероной" и "Кротоне". Немного особняком стоит "Рома", где действующий чемпион, играя в меньшинстве, смог не проиграть усилиями Криштиану Роналду.

У "Барселоны" не проигрывать не получается. Две разгромные победы в первых двух турах сменились ничьей и двумя поражениями. На минувших выходных "Барса" ничего не смогла поделать с "Реалом". Куман поспешил обвинить в неудаче VAR и арбитра, которые якобы не дали пенальти в ворота "Реала", а потом не отметили пенальти в ворота каталонцев. Что тут сказать. Куман близок к повторению своего пути образца "Валенсии". Рональд принял летучих мышей, когда они шли на четвертом месте, но уже через полгода был в двух очках от зоны вылета и занимал 16-е место. Такова планка, заданная Рональдом в Испании самому себе.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
"Локомотив" проиграл "Баварии" в матче Лиги чемпионов

Матчи первого тура Лиги чемпионов сложились для сегодняшних соперников удачно. Победу "Ювентусу" в Киеве подпортила травма Джорджо Кьеллини, из-за чего теперь в защите итальянцев ситуация, близкая к анархии. "Барселона" дома вдесятером не заметила "Ференцварош". И тоже осталась без защитника. Жерар Пике умудрился получить красную и с "Юве" не сыграет.

Обычно матчи Лиги чемпионов играются раз в две недели. В этом году коронавирус спутал абсолютно все планы. Командам придется играть каждую неделю. Если для середняков почти ничего не изменилось, то грандам осенью предстоит проводить не меньше двух матчей каждую неделю. В ноябре будет никому не нужная Лига наций и тоже добавит нагрузки на многих лидеров. В общем, этот сезон уже получается интересным и непредсказуемым. И чем дальше, тем больше неожиданностей нас ожидает.

Стартовый свисток в Турине прозвучит в 23:00 по Москве, почитайте на ночь глядя наш онлайн!

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