Почти на месяц позже обычного начался очередной розыгрыш Лиги чемпионов. Коронавирус, будь он неладен, отодвинул старт самого престижного клубного турнира Европы с середины сентября на вторую половину октября.

Откроется Лига чемпионов матчами команд из России и с Украины. "Зенит" сыграет дома с Брюгге, киевское "Динамо" примет "Ювентус". Как ни странно, но и петербуржцы, и киевляне - фавориты.

"Ювентус" после провала в прошлом сезоне затеял масштабную перестройку. Андреа Пирло, изначально планировавшийся на пост тренера молодежки, вдруг получил назначение в основную команду. Стоит ли говорить, на какой риск пошло руководство чемпиона Италии, поставив у руля хоть и абсолютного выдающегося игрока, но человека с полнейшим отсутствием тренерского опыта.

Работа Пирло сразу же осложнилась чередой травм лидеров. В Киеве из-за повреждений не сыграют Сандро, де Лигт и Рэмзи. На прошлой недели список потерь пополнил Криштиану Роналду. Португалец, забивший почти все мячи итальянцев последних двух розыгрышах Лиги чемпионов, подхватил коронавирус. Также положительный анализ и у новичка "Юве" Уэстона Маккенни. Все идет к тому, что в атаке сыграют Мората и только оправившийся от расстройства кишечника Пауло Дибала. Добавим сюда полнейший раздрай в средней линии и получим "Динамо" фаворитом встречи.

У "Динамо" кадровые проблемы отсутствуют. Киевляне могли спокойно готовиться к предстоящей игре. Вокруг команды наконец-то поутихли страсти с назначением на пост главного тренера Мирчи Луческу. После шести туров Киев возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины с разницей мячей 14:3. Некоторые игроки недавно весьма успешно сыграли в Лиге наций против испанцев. Молодой коллектив Андрея Шевченко обыграл экс-чемпионов мира и Европы, а победный мяч забил как раз игрок "Динамо" Виктор Цыганков. Почему бы и в Лиге чемпионов не повторить подобный успех. Тем более с учетом всех проблем соперника.

Матч "Динамо" К - "Ювентус" начнется в 19:55 мск. Не пропустите нашу онлайн-трансляцию!