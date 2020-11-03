Третьяковка за год набрала почти пять миллионов просмотров на YouTube

Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, что ролики музея за прошедшие месяцы 2020 года набрали 4,6 миллиона просмотров. Она отметила, что галерея сделала многое для мощного присутствия в онлайн-пространстве, но самой впечатляющей цифрой по итогам года назвала именно "активность на YouTube".

- Мы присутствуем на YouTube с совершенно новыми продуктами, созданными специально в эпоху пандемии, продуктами, рассчитанными на зрителей в Москве, которые не могут к нам прийти, на зрителей огромной нашей страны, - приводит слова Зельфиры Трегуловой РИА Новости.

Директор Третьяковки также отметила, что только видеоэкскурсия по галерее с Сергеем Шнуровым собрала более миллиона зрителей (программа стартовала в апреле). Успешным проектом оказалась и "Третьяковка с Константином Хабенским" - знаменитый актер рассказал зрителям о шедеврах русского авангарда.

Также галерея регулярно выкладывает документальные ролики "Художник говорит", ведет проект "История одного шедевра", публикует образовательные материалы. На данный момент у музея 150 тысяч подписчиков.