Видео: В Твери во время пожара в промзоне сгорели четыре ангара

В Твери ликвидировано отрытое горение на складах в промзоне города.

Напомним, сообщение о возгорании на складах по Подъездному проезду 4, поступило в экстренные службы города 3 ноября в 04:25. Через четыре часа пожар был локализован на площади 5000 квадратных метров. В 10:59, по информации регионального ГУ МЧС, было объявлено ликвидации открытого горения.

Пожару был присвоен третий номер сложности из существующих пяти.

В пресс-службе ГУМЧС сообщили, что горели склады и цех по производству полимерной пленки - сырье и готовая продукция. Огнем уничтожены четыре ангара.

В ведомстве уточнили, что для безопасности пожарных, участвовавших в тушении, от электроснабжения была отключена часть промзоны. Но близлежащие жилые дома от электроснабжения не отключались.

О причинах возгорания информации пока нет.