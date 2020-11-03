Видео: В Твери во время пожара в промзоне сгорели четыре ангара

В Твери ликвидировано отрытое горение на складах в промзоне города.
Напомним, сообщение о возгорании на складах по Подъездному проезду 4, поступило в экстренные службы города 3 ноября в 04:25. Через четыре часа пожар был локализован на площади 5000 квадратных метров. В 10:59, по информации регионального ГУ МЧС, было объявлено ликвидации открытого горения.
Пожару был присвоен третий номер сложности из существующих пяти.
В пресс-службе ГУМЧС сообщили, что горели склады и цех по производству полимерной пленки - сырье и готовая продукция. Огнем уничтожены четыре ангара.
В ведомстве уточнили, что для безопасности пожарных, участвовавших в тушении, от электроснабжения была отключена часть промзоны. Но близлежащие жилые дома от электроснабжения не отключались.
О причинах возгорания информации пока нет.