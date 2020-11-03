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03.11.2020 17:54
Рубрика: Экономика

Власти подвели итоги первых дней проекта "Время ранних" в московском метро

Текст: Ангелина Зеленькова

Столичный департамент транспорта подвел итоги первых дней пилотного проекта "Время ранних" на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро. Выяснилось, что 2 ноября разгрузка вагонов в пиковые часы составила 1,1%, то есть более 1,4 тысячи человек изменили время поездки, а 3 ноября эти показатели - 1,3% и 1,7 тысяч пассажиров соответственно.

В тройке лидеров станций по уменьшению людей в час пик: "Жулебино", "Тушинская" и "Стахановская" - на этих станциях пассажиропоток уменьшился на 5%.

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"Уже в первые дни получилось немного разгрузить самый загруженный период времени на Таганско-Краснопресненской линии. Если нагрузка снизится на 7% в утренний час пик, значит, мы достигнем того результата, на который рассчитываем", - отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликустов.

Он напомнил, что впереди у пилотного проекта еще 8 месяцев. "Если эксперимент будет удачным, то планируем закрепить скидку на постоянной основе", - добавил заммэра.

Напомним, со 2 ноября в московском метро начала действовать система скидок. Ее дают тем, кто пользуется подземкой не в час пик: с открытия до 07:15 и с 08:45 до 09:15. Всем, кто в это время зашел на любую станцию указанных выше веток, предоставляется 50-процентный дисконт. По банковской карте спишется 22 рубля вместо 44 рублей.

Для владельцев карты "МИР" проезд будет дешевле еще на 10 рублей (до окончания акции банковских партнеров). По билету "Кошелек" карты "Тройка" сразу спишется 20 рублей вместо 40 рублей.

Тем, у кого безлимитные карты, сэкономленные деньги будут еженедельно возвращаться на "Кошелек". Эксперимент продлится до 2 июля 2021 года. Власти рассчитывают, что это серьезно разгрузит метро.

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