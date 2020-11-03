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03.11.2020 10:12
Рубрика: Власть

В Башкирии на COVID-19 будут тестировать пациентов с ОРВИ и гриппом

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

2 ноября 2020 года глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В соответствии с ними минздрав Башкирии должен обеспечить обязательное тестирование на COVID-19 целый ряд категорий граждан.

Фото: EPA
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Как сообщили в пресс-службе главы региона, бесплатно должны проверять на наличие опасной инфекции всех прибывших на территорию РБ из иностранных государств с симптомами инфекционного заболевания (или при появлении симптомов в течение периода медицинского наблюдения), а также контактировавших с больным COVID-19, имеющих симптомы заболевания, а при отсутствии клинических проявлений на восьмой-десятый календарный день меднаблюдения со дня контакта с больным. Кроме того теперь направить на лабораторное исследование на COVID-19 должны пациентов с диагнозами "внебольничная пневмония", "грипп" и "ОРВИ".

Также в этом списке подопечные интернатов, детдомов, детских лагерей и пансионатов для пожилых, а также учреждений уголовно-исполнительной системы, но при условии проявления у них респираторных симптомов. Пожилые граждане старше 65 лет с признаками респираторной инфекции (кашель, насморк и т.д.) также теперь после обращения за медпомощью должны быть направлены на исследование на COVID-19.

Тогда как работников медорганизаций, имеющих риск инфицирования при профессиональной деятельности, и сотрудников соцслужб и учреждений уголовно-исполнительной системы должны проверять на коронавирус периодически. Также в указе отмечено, что обязательное лабораторное обследование должны пройти дети из организованных коллективов при возникновении трех и более случаев заболеваний, не исключающих COVID-19. Минздрав РБ обязан обеспечить оперативную передачу результатов тестов (не позднее 24 часов после их завершения) в медицинские организации, направившие биологический материал.

Также в указе главы РБ утверждены сроки школьных каникул (с 19 октября по 8 ноября) и перевод студентов вузов, кроме выпускных курсов, на дистанционное обучение.

По данным на 3 ноября число заболевших новой коронавирусной инфекцией в РБ превысило 11 тысяч человек. Вылечились - 10 094 человека.

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