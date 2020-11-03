В Саратове завели дело из-за пансионата с живущими в подвале стариками

Следователи по Волжскому району Саратова возбудили уголовное дело по факту оказания престарелым постояльцам частного пансионата услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Как рассказали в региональном СК, предприниматель арендовал двухэтажное здание в Саратове по улице Архитектора Салько. С августа 2020 года бизнесмен организовал в нем размещение постояльцев в годах - пожилых и престарелых. По факту это был частный пансионат.

Правоохранители выяснили, что работниками заведения проживающим в нем оказывались услуги ненадлежащего качества. Следователи пришли к выводу, что жизнь и здоровье престарелых граждан подвергалась опасности.

На момент проверки в пансионате находились 32 пожилых человека, некоторые из них проживали в подвале. У каждого второго старика медики областного кожно-венерологического диспансера обнаружили чесотку. Выяснилось, что пожилые люди два месяца провели в пансионате без медпомощи, в нем не было ни врача, ни медсестры.

Как уже сообщала "РГ", по решению суда деятельность пансионата была приостановлена, так как были обнаружены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В начале октября стало известно, что двое бывших постояльцев этого частного дома престарелых скончались в больнице.