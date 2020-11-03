Омского военного оштрафовали за оправдание теракта в Новой Зеландии

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу о публичном оправдании теракта в Новой Зеландии.

Как было установлено в суде, курсант выпускного курса филиала военной академии материально-технического обеспечения в городе Омске обсуждал теракт, произошедший в 2019 году, в социальной сети в публичной группе.

- Он одобрительно высказывался о массовом убийстве, считал данные действия преступника правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, - сообщил "РГ" представитель УФСБ России по Омской области Денис Кондрахин.

Суд признал военнослужащего виновным в содеянном и приговорил к штрафу в 400 тысяч рублей.

Ранее за публичное оправдание теракта в Новой Зеландии также был осужден омский таксист. Его отправили в колонию на два года.