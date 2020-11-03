Началось затопление горящей шахты под Ухтой

В горящую нефтешахту "Яреганефть" под Ухтой начата подача воды, в ближайшее время аварийный участок будет затоплен, сообщили "РГ" в Управлении МЧС по Коми.

Решение о затоплении шахты принял оперативный штаб. Других вариантов потушить пожар, который начался еще в воскресенье 1 ноября, нет.

Все оборудование еще утром привезли к шахте. Затем днем суд в Ухте принял решение о признании погибшими двух рабочих, которые пропали в шахте при пожаре. Шансов найти их живыми уже нет.

Когда пожар будет потушен, воду откачают из шахты и на участке начнутся аварийно-восстановительные работы.