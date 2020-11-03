В Коми признали погибшими горняков, пропавших после ЧП в шахте

Ухтинский городской суд Республики Коми во вторник принял решение о признании погибшими двух работников подрядной организации, которые в момент аварии на нефтешахте находились в горных выработках уклонного блока. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Коми.

"РГ" уже писала об пожаре, который произошел в нефтешахте под Ухтой. На тот момент на смене находились 82 человека. 80 вышли на поверхность, два горнорабочих так и не поднялись. Шансов найти их живыми нет.

Поэтому, по мнению прокурора, установление факта смерти является основанием для организации расследования группового несчастного случая со смертельным исходом.

Установление факта смерти важно и для близких погибших, им положены региональные и федеральные компенсационные выплаты.