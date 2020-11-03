В Черном море нашли рюкзак пропавшего в Сочи основателя Skillbox

В Черном море обнаружили рюкзак пропавшего в Сочи 31-летнего основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Ранее на пирсе в Имеретинской низменности был найден мобильный телефон мужчины.

Как писала "РГ", в ночь на 1 ноября 2020 года молодой человек вышел из отеля, расположенного в Адлерском районе Сочи, и направился в сторону пирса Нижнеимеретинского порта. С тех пор о Коропове ничего не известно. СК по Краснодарскому краю начал доследственную проверку по факту безвестного исчезновения человека.