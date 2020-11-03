"Роскосмос" в декабре представит отчет о согласовании новых космических программ

По словам главы Роскосмоса, уже сегодня госкорпорация проведет первое совещание с директорами предприятий, которые должны представить обоснование цифр на десятилетнюю программу. "Мы планируем уже с этой недели начать предметный разговор на площадке правительства, исходя из поручений [президента]", - подчеркнул Рогозин. Глава Роскосмоса также особо отметил, что госкорпорация видит ситуацию в стране: "Мы не оторваны от мира, от семьи, видим все, что происходит у нас, и понимаем, что деньги надо тратить очень эффективно".

Напомним: на видеоконференции по вопросам финансирования и развития ракетно-космической отрасли президент потребовал доложить о причинах задержки утверждения новых программ "Роскосмоса". Работа по освоению космоса исключительно важна для обеспечения национальных интересов страны, подчеркнул Владимир Путин и предложил сосредоточиться на конкретных вопросах финансирования ракетно-космической промышленности и ряда ключевых программ в космической сфере.

"Роскосмосу" было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, на создание космической группировки в рамках проекта "Сфера", а также на развитие системы ГЛОНАСС. Но они до сих пор не утверждены, сказал президент и попросил доложить, в чем причины задержки и когда будет окончательно завершено их формирование. "Сразу подчеркну: сделать эту работу нужно в самое ближайшее время, в том числе оперативно определиться с необходимыми объемами бюджетных ассигнований на эти программы", - указал он.

Также нужно сформировать согласованную позицию по вопросам финансирования Федеральной космической программы на 2016-2025 годы. В ее рамках реализуется много важных проектов, в частности, в области пилотируемой космонавтики.