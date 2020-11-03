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03.11.2020 10:15
Рубрика: Общество

"Роскосмос" в декабре представит отчет о согласовании новых космических программ

Текст: Наталия Ячменникова
Отчет о согласовании программ создания многоспутниковой группировки "Сфера", сверхтяжелого ракетного комплекса будет направлен президенту РФ Владимиру Путину через месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в эфире программы "Полный контакт" на радио "Вести FM". "В декабре, где-то через месяц, он получит полный отчет и примет окончательное решение", - отметил Рогозин.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

По словам главы Роскосмоса, уже сегодня госкорпорация проведет первое совещание с директорами предприятий, которые должны представить обоснование цифр на десятилетнюю программу. "Мы планируем уже с этой недели начать предметный разговор на площадке правительства, исходя из поручений [президента]", - подчеркнул Рогозин. Глава Роскосмоса также особо отметил, что госкорпорация видит ситуацию в стране: "Мы не оторваны от мира, от семьи, видим все, что происходит у нас, и понимаем, что деньги надо тратить очень эффективно".

Фото: REUTERS/Mike Blake
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Напомним: на видеоконференции по вопросам финансирования и развития ракетно-космической отрасли президент потребовал доложить о причинах задержки утверждения новых программ "Роскосмоса". Работа по освоению космоса исключительно важна для обеспечения национальных интересов страны, подчеркнул Владимир Путин и предложил сосредоточиться на конкретных вопросах финансирования ракетно-космической промышленности и ряда ключевых программ в космической сфере.

"Роскосмосу" было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, на создание космической группировки в рамках проекта "Сфера", а также на развитие системы ГЛОНАСС. Но они до сих пор не утверждены, сказал президент и попросил доложить, в чем причины задержки и когда будет окончательно завершено их формирование. "Сразу подчеркну: сделать эту работу нужно в самое ближайшее время, в том числе оперативно определиться с необходимыми объемами бюджетных ассигнований на эти программы", - указал он.

Также нужно сформировать согласованную позицию по вопросам финансирования Федеральной космической программы на 2016-2025 годы. В ее рамках реализуется много важных проектов, в частности, в области пилотируемой космонавтики.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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