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03.11.2020 13:44
Рубрика: В мире

Убитый в Вене террорист имел судимость за попытку сбежать в Сирию

Текст: Екатерина Забродина
Из Вены приходят новые подробности о теракте, который накануне потряс всю альпийскую республику. Информация о количестве жертв постоянно меняется. По последним данным, от рук стрелка погибли четверо случайных прохожих - двое мужчин и две женщины, ранены 17 человек, в том числе один полицейский, сообщает Kurier. Кое-что стало известно и о застреленном полицией преступнике, который был вооружен автоматом Калашникова, пистолетом, мачете, а также имел при себе муляж пояса смертника.

Как пишет газета Kronen Zietung со ссылкой на МВД Австрии, предполагаемому террористу Куйтиму Ф., который был радикальным исламистом, было 20 лет. Он имел австрийский паспорт и албанские корни - родители молодого человека были выходцами из Северной Македонии. Он находился в поле зрения австрийских спецслужб и имел судимость именно за связь с террористическим подпольем. Куйтима Ф. приговорили в апреле 2019 года к 22 месяцам тюрьмы за попытку сбежать в Сирию и присоединиться там к террористической группировке ИГИЛ (запрещена в РФ). Однако в декабре 2019-го его досрочно освободили в рамках ювенального законодательства.

Между тем спецоперация по поимке возможных сообщников террориста продолжается. Как пишет Kurier, полиция исходит из того, что в бегах находится до четырех потенциально опасных преступников. Полиция уже провела несколько арестов.

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В мире Европа Австрия Теракт в Вене

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