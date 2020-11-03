Убитый в Вене террорист имел судимость за попытку сбежать в Сирию

Как пишет газета Kronen Zietung со ссылкой на МВД Австрии, предполагаемому террористу Куйтиму Ф., который был радикальным исламистом, было 20 лет. Он имел австрийский паспорт и албанские корни - родители молодого человека были выходцами из Северной Македонии. Он находился в поле зрения австрийских спецслужб и имел судимость именно за связь с террористическим подпольем. Куйтима Ф. приговорили в апреле 2019 года к 22 месяцам тюрьмы за попытку сбежать в Сирию и присоединиться там к террористической группировке ИГИЛ (запрещена в РФ). Однако в декабре 2019-го его досрочно освободили в рамках ювенального законодательства.

Между тем спецоперация по поимке возможных сообщников террориста продолжается. Как пишет Kurier, полиция исходит из того, что в бегах находится до четырех потенциально опасных преступников. Полиция уже провела несколько арестов.