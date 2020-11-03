В убийстве бизнесмена Маругова оказались замешаны "черные риелторы"

В деле об убийстве подмосковного предпринимателя Владимира Маругова появился след "черных риелторов".

Об убийстве коммерсанта стало известно утром в понедельник. Неизвестные забрались к нему на частную территорию в Подмосковье и убили из арбалета. В тот же день был задержан один из соучастников преступления. На допросе мужчина отказался давать показания, однако следователи выяснили, что именно он купил в одном из московских магазинов орудие убийства.

Как сообщает пресс-служба подмосковного ГСУ СК, в столичной квартире фигуранта провели обыск и нашли прикованного к кровати пенсионера, его сторожил мужчина. Пожилой человек сообщил, что бандиты вымогают у него квартиры. Пенсионера освободили, а охранявшего его человека доставили в следственный отдел.

Сейчас СК выясняет, причастны ли задержанные к другим подобным преступлениям. В то же время продолжается розыск второго соучастника убийства.