Байден будет наблюдать за голосованием из своего дома

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
Стало известно, что Джо Байден будет наблюдать за ходом голосования и подсчетом голосов из своего дома в окружении членов семьи. После проведения последнего электорального выступления в Пенсильвании он направится в свою резиденцию, расположенную в городе Гринвиль.
После ралли в Пенсильвании Байден еще раз обратился к американцам с просьбой проголосовать на выборах. "Это тот самый момент для нас, чтобы доказать, что любовь сильнее ненависти, надежда сильнее страха, свет сильнее тьмы", - написал Байден на своей страничке в Twitter.
This is our moment to prove that:— Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020
Love is more powerful than hate.
Hope is more powerful than fear.
Light is more powerful than dark.
Vote before polls close: https://t.co/eoxT07d7QB