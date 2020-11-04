Байден будет наблюдать за голосованием из своего дома

Стало известно, что Джо Байден будет наблюдать за ходом голосования и подсчетом голосов из своего дома в окружении членов семьи. После проведения последнего электорального выступления в Пенсильвании он направится в свою резиденцию, расположенную в городе Гринвиль.

После ралли в Пенсильвании Байден еще раз обратился к американцам с просьбой проголосовать на выборах. "Это тот самый момент для нас, чтобы доказать, что любовь сильнее ненависти, надежда сильнее страха, свет сильнее тьмы", - написал Байден на своей страничке в Twitter.