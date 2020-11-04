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04.11.2020 02:55
Рубрика: В мире

Байден будет наблюдать за голосованием из своего дома

Текст: Алексей Чуриков
Фото: AP Photo/Carolyn Kaster Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Стало известно, что Джо Байден будет наблюдать за ходом голосования и подсчетом голосов из своего дома в окружении членов семьи. После проведения последнего электорального выступления в Пенсильвании он направится в свою резиденцию, расположенную в городе Гринвиль.

Фото: REUTERS
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После ралли в Пенсильвании Байден еще раз обратился к американцам с просьбой проголосовать на выборах. "Это тот самый момент для нас, чтобы доказать, что любовь сильнее ненависти, надежда сильнее страха, свет сильнее тьмы", - написал Байден на своей страничке в Twitter.

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