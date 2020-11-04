Новости

Трамп будет следить за ходом выборов из Белого дома 01:55
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 113 человек 01:36
"Барселона" - "Динамо" К - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 01:25
"Аталанта" без Миранчука пропустила пять голов от "Ливерпуля" 01:15
Адвокат Трампа рассказал о небывалой цензуре в США в пользу демократов 01:02
В Италии оправдали обвиняемого в убийстве журналиста в Донбассе 00:48
В США ожидается рекордный показатель явки на выборах 00:20
В Калифорнии голосование проходит на свежем воздухе 00:10
"Зенит" - "Лацио" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 00:05
В Москве скончались 68 пациентов с коронавирусом 03.11.2020
Трамп заявил, что не готовил ни победную речь, ни признание своего поражения 03.11.2020
Диего Марадоне предстоит операция 03.11.2020
В Нидерландах эвакуировали вокзал 03.11.2020
Театр Ермоловой отменил спектакли с участием Олега Меньшикова 03.11.2020
Володин объяснил, зачем создается единый центр лекарственного обеспечения 03.11.2020
Два швейцарца задержаны по делу о теракте в Вене 03.11.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 14 тысяч военнослужащих 03.11.2020
Володин объяснил необходимость реформы ОМС 03.11.2020
Володин исключил спешку при рассмотрении поправок об изъятии детей из семьи 03.11.2020
Володин назвал выборы в США "шоу" и сравнил их с российскими 03.11.2020
В Черном море нашли рюкзак пропавшего в Сочи основателя Skillbox 03.11.2020
Арестован подозреваемый в убийстве Владимира Маругова 03.11.2020
Володин: Дефицит бюджета не помешает выполнить социальные обязательства 03.11.2020
Совет Европы обвинил Болгарию в расизме по отношению к цыганам 03.11.2020
Болгарская певица Грета Ганчева получила гражданство России 03.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
04.11.2020 01:25
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов "Барселона" - "Динамо" Киев

Текст: Никита Лашкул

Каталонская "Барселона" уже сегодня может обеспечить себе место в плей-офф Лиги чемпионов. На "Камп Ноу" приедет киевское "Динамо", обескровленное отсутствием многих игроков основы из-за вспышки COVID-19.

Фото: AP Photo / Mike Kireev
"Зенит" - "Лацио" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Бущан, Гармаш, Караваев, Миколенко, Шапаренко, Цитаишвили - список тех, кого подкосил вирус. К счастью, заявленные 19 человек здоровы и, по сообщению пресс-службы украинского клуба, сдали отрицательные тесты на заразу. Так что игре быть.

Наверняка некоторые игроки "Барселоны" захотят поквитаться с киевлянами за обидное поражение сборной Испании против украинской команды в рамках Лиги наций несколько недель назад. Исход той встречи решил гол Виктора Цыганкова. Он здоров и в случае чего будет рад снова забить испанцам.

В прошлых встречах "Барселона" по очереди разобрала "Ференцварош" и "Ювентус". Буднично, не прикладывая особых усилий. С венграми все более менее понятно. Против "Ювентуса" даже с учетом кадровых проблем обеих команд чувствовалось ощутимое превосходство каталонцев. В свою очередь, "Динамо" не хватило опыта ни в матче с итальянцами, ни против венгров. "Ювентус" победил на классе, а в Венгрии из-за неопытности "Динамо" растеряло преимущество в два мяча и пока идет на третьем месте.

Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск, увидимся на онлайн-трансляции!

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Киев) Лига чемпионов 2020/2021 Спортивные онлайн-трансляции

Главное сегодня

Выборы президента США-2020. Онлайн-трансляция
В Кремле рассказали, как Путин проведет День народного единства
Совфед одобрил закон о правительстве
Европа названа главным источником пандемии COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали о необычном симптоме коронавируса
Бывший хоккеист "Спартака" Игорь Мусатов осужден на четыре года колонии
Футбольному клубу "Барселона" грозит скорое банкротство