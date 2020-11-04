Каталонская "Барселона" уже сегодня может обеспечить себе место в плей-офф Лиги чемпионов. На "Камп Ноу" приедет киевское "Динамо", обескровленное отсутствием многих игроков основы из-за вспышки COVID-19.

Бущан, Гармаш, Караваев, Миколенко, Шапаренко, Цитаишвили - список тех, кого подкосил вирус. К счастью, заявленные 19 человек здоровы и, по сообщению пресс-службы украинского клуба, сдали отрицательные тесты на заразу. Так что игре быть.

Наверняка некоторые игроки "Барселоны" захотят поквитаться с киевлянами за обидное поражение сборной Испании против украинской команды в рамках Лиги наций несколько недель назад. Исход той встречи решил гол Виктора Цыганкова. Он здоров и в случае чего будет рад снова забить испанцам.

В прошлых встречах "Барселона" по очереди разобрала "Ференцварош" и "Ювентус". Буднично, не прикладывая особых усилий. С венграми все более менее понятно. Против "Ювентуса" даже с учетом кадровых проблем обеих команд чувствовалось ощутимое превосходство каталонцев. В свою очередь, "Динамо" не хватило опыта ни в матче с итальянцами, ни против венгров. "Ювентус" победил на классе, а в Венгрии из-за неопытности "Динамо" растеряло преимущество в два мяча и пока идет на третьем месте.

Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск, увидимся на онлайн-трансляции!