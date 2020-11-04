Facebook счел заявления Трампа о победе на выборах преждевременными

Социальная сеть Facebook назвала заявления президента США Дональда Трампа о его победе на выборах преждевременными. В компании напомнили, что подсчет голосов еще не завершен.

"После того, как президент Трамп начал делать преждевременные заявления о победе, мы начали публиковать уведомления в Facebook и Instagram, что голоса все еще подсчитывают и что победитель пока не определен​​​. Мы также ставим отметки с этой информацией на сообщениях обоих кандидатов", - говорится в заявлении компании.

Facebook, также как и Twitter, пометил последние сообщения Дональда Трампа как "спорные", "вводящие в заблуждение". В них нынешний президент США заявил, что у республиканцев пытаются "украсть выборы", намекая на незаконность позднего подсчета голосов в ряде штатов. "Некоторые или все материалы, опубликованные в этом твите, спорные и могут вводить в заблуждение относительно выборов или другого гражданского процесса", - говорится в пометке Twitter поверх такого твита Трампа​​​.

Согласно последним данным, опубликованным американскими СМИ, кандидат от Демократической партии Джо Байден набирает от 220 до 238 голосов выборщиков, нынешний президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, - 213. При этом с семи штатах - Аляска, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина - подсчет голосов еще не завершен. Но и по завершении этого процесса победитель еще не будет определен, поскольку сейчас учитываются только голоса тех, кто лично явился на избирательные участки. Ситуация может кардинально измениться, когда станут известны итоги голосования по почте. В Пенсильвании, например, штате, который относится к числу наиболее важных с точки зрения исхода президентских выборов, обработка бюллетеней может затянуться до конца текущей недели.