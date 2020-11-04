Новости

Роспотребнадзор не нашел коронавирус на поверхности продуктов питания 12:21
Депутат не поддержала идею ограничить онлайн-переводы для пенсионеров 12:17
Фотограф "Коммерсанта" рассказал о последствиях нападения 12:13
Число переводов в системе быстрых платежей выросло в десять раз 11:54
Facebook счел заявления Трампа о победе на выборах преждевременными 11:53
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю 11:03
Россия и Беларусь усилят сотрудничество в области спорта 11:00
Для школьников начались "Ученые каникулы" 10:59
В Москве зарегистрировано 5826 новых случаев COVID-19 10:55
Медведев поздравил страну с Днем народного единства 10:35
Ученые впервые восстановили мозг динозавра 10:28
ТРЦ "Ереван Плаза" в Москве могут закрыть за нарушения антиковидных мер 10:27
Еще 3852 пациента вылечились от коронавируса в Москве 10:13
На Аляске закрылся последний избирательный участок 09:46
Парковка в Москве 4 ноября будет бесплатной 09:36
Глава Калмыкии стал донором для больных коронавирусом 09:35
В Киргизии впервые от COVID-19 выздоровело больше человек, чем заболело 08:50
Спикер парламента Киргизии подал в отставку 08:40
В Москве избили фотографа "Коммерсанта" 08:07
Отдыхающих пустили на пляжи Рио-де-Жанейро 08:02
Смертность от COVID-19 в больницах снизилась с начала пандемии втрое 07:59
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 114 человек 07:45
В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости коронавирусом 07:13
Politico: Байден опережает Трампа по числу голосов выборщиков 06:30
Диего Марадону успешно прооперировали 06:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
04.11.2020 11:53
Рубрика: В мире

Facebook счел заявления Трампа о победе на выборах преждевременными

Текст: Юрий Когалов
Социальная сеть Facebook назвала заявления президента США Дональда Трампа о его победе на выборах преждевременными. В компании напомнили, что подсчет голосов еще не завершен.

"После того, как президент Трамп начал делать преждевременные заявления о победе, мы начали публиковать уведомления в Facebook и Instagram, что голоса все еще подсчитывают и что победитель пока не определен​​​. Мы также ставим отметки с этой информацией на сообщениях обоих кандидатов", - говорится в заявлении компании.

Фото: AP Photo/Rogelio V. Solis
Выборы президента США-2020. Онлайн-трансляция

Facebook, также как и Twitter, пометил последние сообщения Дональда Трампа как "спорные", "вводящие в заблуждение". В них нынешний президент США заявил, что у республиканцев пытаются "украсть выборы", намекая на незаконность позднего подсчета голосов в ряде штатов. "Некоторые или все материалы, опубликованные в этом твите, спорные и могут вводить в заблуждение относительно выборов или другого гражданского процесса", - говорится в пометке Twitter поверх такого твита Трампа​​​.

Согласно последним данным, опубликованным американскими СМИ, кандидат от Демократической партии Джо Байден набирает от 220 до 238 голосов выборщиков, нынешний президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, - 213. При этом с семи штатах - Аляска, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина - подсчет голосов еще не завершен. Но и по завершении этого процесса победитель еще не будет определен, поскольку сейчас учитываются только голоса тех, кто лично явился на избирательные участки. Ситуация может кардинально измениться, когда станут известны итоги голосования по почте. В Пенсильвании, например, штате, который относится к числу наиболее важных с точки зрения исхода президентских выборов, обработка бюллетеней может затянуться до конца текущей недели.

В мире США Компании Информационные технологии Facebook Выборы президента США-2020

Главное сегодня

В Кремле рассказали, как Путин проведет День народного единства
Выборы президента в США обошлись в рекордные 14 миллиардов долларов
Фотограф "Коммерсанта" рассказал о последствиях нападения
В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости коронавирусом
В Минздраве отметили рост потребления антибиотиков в России
Посол Южной Кореи: Большое значение имеет углубление взаимопонимания между Россией и РК
Граждане Словакии одномоментно и бесплатно проверили себя на COVID