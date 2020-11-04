Hyundai Ioniq 5 получит инновационную батарею - круче, чем у Tesla

Электрический Ioniq 5, появление которого запланировано на начало 2021 года, получит аккумулятор, который предоставит большой запас хода и умеет очень быстро заряжаться.

Немецкое издание Auto Motor und Sport сообщает, что во второй половине 2021 года корейская компания SK Innovation (SKI) запустит производство аккумуляторов нового поколения, которые будут поставляться Hyundai Motor Company. Подробности о батареях пока держаться в секрете, но известно, что два 10-минутных цикла быстрой зарядки обеспечат энергией на 800 км пробега.

Hyundai Ioniq 5 создан на платформе E-GMP. Модель предложат в версиях с одним и двумя электромоторами. Ожидается, что в стандартной комплектации электрический SUV будет оснащаться аккумулятором ёмкостью 64 кВт∙ч, которой хватит примерно на 450 км.

Ранее "РГ" сообщала, что Ioniq 5 доберётся до России.

Под суббрендом Ioniq будут представлены ещё две новинки: седан Ioniq 6 - выход запланирован на 2022 год, и большой кроссовер Ioniq 7 - его покажут в начале 2024 года.