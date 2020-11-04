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04.11.2020 17:01
Рубрика: Легковые авто

Hyundai Ioniq 5 получит инновационную батарею - круче, чем у Tesla

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Электрический Ioniq 5, появление которого запланировано на начало 2021 года, получит аккумулятор, который предоставит большой запас хода и умеет очень быстро заряжаться.

Фото: Пресс-служба УАЗа
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Немецкое издание Auto Motor und Sport сообщает, что во второй половине 2021 года корейская компания SK Innovation (SKI) запустит производство аккумуляторов нового поколения, которые будут поставляться Hyundai Motor Company. Подробности о батареях пока держаться в секрете, но известно, что два 10-минутных цикла быстрой зарядки обеспечат энергией на 800 км пробега.

Hyundai Ioniq 5 создан на платформе E-GMP. Модель предложат в версиях с одним и двумя электромоторами. Ожидается, что в стандартной комплектации электрический SUV будет оснащаться аккумулятором ёмкостью 64 кВт∙ч, которой хватит примерно на 450 км.

Ранее "РГ" сообщала, что Ioniq 5 доберётся до России.

Под суббрендом Ioniq будут представлены ещё две новинки: седан Ioniq 6 - выход запланирован на 2022 год, и большой кроссовер Ioniq 7 - его покажут в начале 2024 года.

#Hyundai