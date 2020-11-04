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04.11.2020 16:46
Рубрика: Российский автопром

УАЗ доказал, что выпускает качественные автомобили

Текст: Константин Руссов

Ульяновский автозавод выпускает качественные автомобили - к такому выводу пришли аудиторы органа по сертификации "МОНОЛИТ-Серт", которые проинспектировали предприятие.

Фото: www.drom.ru
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Как сообщает корпоративная газета "Панорама УАЗ", аудиторы оценивали сварочное и сборочное производства, техническую дирекцию, дирекцию по закупкам, департамент по развитию продукта и службы главного инженера.

"Результаты аудита показали, что Ульяновский автомобильный завод выполняет все требования стандартов качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 в системе добровольной сертификации "Военный регистр", - цитирует издание председателя комиссии органа по сертификации "МОНОЛИТ-Серт" Алексея Москвина.

Действие ранее выданных заводу сертификатов подтверждено, они действуют до конца 2021 года.

УАЗ регулярно модернизирует мощности завода и улучшает систему качества: в мае на предприятии появился новый бестеневой коридор, благодаря которому появилась возможность тщательнее проверять качество окраски кузова.

#УАЗ