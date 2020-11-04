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04.11.2020 05:15
Рубрика: В мире

Выборы президента в США обошлись в рекордные 14 миллиардов долларов

Текст: Алексей Чуриков

С учетом всей специфики и особенностей президентских выборов в США можно утверждать, что они во многих смыслах станут рекордными. По степени поляризации американского общества, по накалу борьбы, по количеству оскорблений и нелицеприятных высказываний с каждой из противоборствующих сторон.

Фото: AP Photo/Paula Bronstein
Стали известны первые результаты выборов в США

Но не будем забывать, что один из рекордов, оценку которому еще предстоит дать американскому обществу, уже установлен. Выборы-2020 стали самыми дорогими за всю историю США - по некоторым оценкам республиканцы и демократы суммарно потратили свыше 14 миллиардов долларов США, что в пересчете по текущему курсу - 1,1 триллион рублей. Эта сумма фактически вдвое превышает затраченные на выборах 2016 года средства. В сравнении с 2008 годом - в три раза. По данным OpenSecrets.org, демократы на порядок опережают республиканцев в этом показателе - 6,9 миллиарда против 3,8.

В мире США Выборы президента США-2020

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