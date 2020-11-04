Выборы президента в США обошлись в рекордные 14 миллиардов долларов

С учетом всей специфики и особенностей президентских выборов в США можно утверждать, что они во многих смыслах станут рекордными. По степени поляризации американского общества, по накалу борьбы, по количеству оскорблений и нелицеприятных высказываний с каждой из противоборствующих сторон.

Но не будем забывать, что один из рекордов, оценку которому еще предстоит дать американскому обществу, уже установлен. Выборы-2020 стали самыми дорогими за всю историю США - по некоторым оценкам республиканцы и демократы суммарно потратили свыше 14 миллиардов долларов США, что в пересчете по текущему курсу - 1,1 триллион рублей. Эта сумма фактически вдвое превышает затраченные на выборах 2016 года средства. В сравнении с 2008 годом - в три раза. По данным OpenSecrets.org, демократы на порядок опережают республиканцев в этом показателе - 6,9 миллиарда против 3,8.