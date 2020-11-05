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05.11.2020 13:36
Рубрика: В мире

Еще несколько испанских регионов ужесточили ограничения

Текст: Юрий Когалов
В Испании все больше регионов ужесточают антикоронавирусные меры.
Фото: Carlos Alvarez/Getty Images Фото: Carlos Alvarez/Getty Images
Фото: Carlos Alvarez/Getty Images

Галисия последовала примеру большинства автономий и решила ограничить свободу передвижения граждан. Власти закрыли въезд и выезд из семи крупных городов и нескольких десятков небольших населенных пунктов, где был отмечен высокий уровень роста заболеваемости COVID-19. В итоге эта мера затронула 60 процентов населения региона. Кроме того, временно закрывается большинство предприятий, оказывающих "несущественные услуги", снижается пропускная способность городского транспорта, пожилых людей просят не покидать свои дома. По словам главы правительства Галисии Альберта Нуньеса Фейхоо, ограничения будут действовать четыре недели.

Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
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В Кантабрии из-за роста как числа заболевших, так и уровня смертности от коронавируса запретили обслуживать клиентов внутри баров и ресторанов, ввели ограничения на количество людей, которые могут находиться в одном помещении. Власти просят соблюдать все рекомендации врачей, избегать встреч с другими людьми. "Если мы хотим восстановить экономическую активность к Рождеству, это необходимо сделать", - подчеркивает глава региона Мигель Анхель Ревилья.

В Мурсии также в первую очередь обратили внимание на работу ресторанов и гостиниц. Все они теперь закрыты, что вызвало возмущение предпринимателей. Они обращают внимание, что подобные запреты не работают, а лишь ухудшают экономическую ситуацию в регионе. Гостинично-ресторанный сектор до пандемии давал работу десяткам тысяч людей, теперь же все они остались без заработка.

А вот в Астурии решили воспользоваться опытом, полученным весной. Людей просят не выходить из дома без крайней необходимости. При этом власти решили разработать график прогулок для наиболее уязвимых групп населения, чтобы избежать побочных эффектов от сидения дома.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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