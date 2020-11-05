Кросс-хэтчбек Kia Rio X встал на конвейер - скоро у дилеров

На заводе "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" в Санкт-Петербурге началось серийное производство обновлённого Kia Rio X (ранее X-Line). О дате начала продаж кросс-хэтчбека по-прежнему не сообщается.

Первая официальная информация о модели была предоставлена компанией в конце октября. Кросс-хэтчбек получил такую же оптику, как у обновлённого седана, также изменились бамперы и графика задних фонарей.

Список силовых агрегатов остался прежним: Kia Rio X можно будет купить с двигателями мощностью 100 и 123 л.с. в паре с "механикой" или автоматической коробкой передач.

Решение об изменении названия было принято в связи с успехом на российском рынке - на его долю приходится до половины от общего объёма продаж Rio, поэтому кросс-хэтчбек получил особый статус модели с собственным именем.

Скорее всего, машины появятся у дилеров в конце ноября или в декабре текущего года. Цена на дореформенный Kia Rio X-Line начинается от 939 900 рублей.

Фото: Пресс-служба Kia.