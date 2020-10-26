Kia показала кросс-хэтчбек Rio. Он больше не X-Line

Российское представительство Kia опубликовало первые официальные изображения обновлённого Rio X, который ранее был представлен на рынке с приставкой X-Line.

Передняя часть хэтчбека получила изменённые головную оптику, решётку радиатора и бампер. Пересмотр задней части произошёл благодаря пересмотру графики фонарей и бампера. Информации об изменениях в салоне компания не предоставила, но вряд ли их будет намного больше, чем у седана Kia Rio, который уже вышел на рынок.

Моторная гамма, очевидно, тоже не претерпит изменений. Kia Rio X-Line доступен к покупке с моторами объёмом 1.4 и 1.6 литра мощностью 100 и 123 л.с. и механической и автоматической типами трансмиссий.

В компании смену имени кросс-хэтчбека объяснили большим успехом модели на рынке: на долю Rio X-Line приходится около 50% от общего объёма продаж Rio.

"Уникальное сочетание характеристик и большой успех модели на рынке позволяют занять особое место среди автомобилей Kia и благодаря этому выйти за пределы стайлинг-пакета или особой модификации, превратившись в самостоятельную модель с собственным именем", - прокомментировали в представительстве Kia.

Ранее "РГ" рассказывала, что бизнесмен из Ростова требовал запретить продажи линейку моделей Kia в исполнении X-Line и компенсацию со стороны автопроизводителя в размере почти 100 миллиардов рублей.