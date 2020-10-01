Бестселлер Kia: стартовали продажи обновленного Rio для России

Компания Kia объявила о начале продаж обновлённого седана Rio. Новинка, предназначенная для российского рынка, уже доступна в дилерских центрах марки.

Rio получил линзованные фары с контурными "лезвиями" ДХО, светодиодные фонари с "матричной" графикой, более агрессивную бамперную группу, фирменную решётку радиатора, а также колёсные диски нового дизайна, другую форму наружных зеркал и антенну-плавник на крыше. За счет оригинальных бамперов седан стал длиннее на 20 мм. Клиренс не изменился - 160 мм.

Помимо этого, имеется улучшенная шумоизоляция, в топовых исполнениях - дистанционный запуск мотора и функция беспроводного подключения смартфонов с платформами Apple CarPlay и Android Auto.

Обновлённая модель оснащается прежними "атмосферниками" объёмом 1,4 литра (100 л. с.) и 1,6 литра (123 л. с.). Двигатели агрегатируются с 6-ступенчатой механической коробкой передач и с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобиль предлагается в 10 комплектациях, включая новую версию Style. Диапазон цен - от 814 900 до 1 169 900 рублей.

Серийное производство обновлённого Kia Rio стартовало в Санкт-Петербурге 7 сентября 2020 года.

Ранее "Российская газета" публиковала первые изображения рестайлинговой версии хэтчбека Rio X-Line.