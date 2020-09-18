"Внедорожный" Kia Rio: первые изображения обновленной модели

Компания Kia уже объявила цены на обновлённый седан Rio для России. Корейская марка скоро должна продемонстрировать и рестайлинговую версию хэтчбека Rio X-Line.

"Российская газета" представляет, как будет выглядеть новинка. Проект реализован независимым дизайнером Никитой Орловым.

Kia Rio X-Line получил линзованную головную оптику с контурными "лезвиями" ДХО, светодиодные фонари с "матричной" графикой, оригинальные бампера, фирменную решётку радиатора. Помимо этого, появились колёсные диски нового дизайна, иные боковые зеркала, антенна-плавник на крыше.

Rio X-Line отличается от обычной версии пластиковым обвесом, увеличенным до 195 мм клиренсом, изменённой конструкцией подвески.

На сегодняшний день цены на дорестайлинговый хэтчбек лежат в диапазоне от 924 900 до 1 174 900 рублей. Автомобиль предлагается с бензиновыми двигателями объёмом 1,4 литра (100 л. с.) и 1,6 литра (123 л. с.). Моторы работают в связке с 6-ступенчатыми МКП и АКП.

Ранее были опубликованы фотографии прототипа обновлённого Rio X-Line для российского рынка. Частично замаскированная машина проходила дорожные тесты в Санкт-Петербурге.