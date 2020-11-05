Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
05.11.2020 16:00
Рубрика: Российский автопром

Новый электрогрузовик "Муравей" прошел сертификацию в России

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

Компания "Туламашзавод" (ТМЗ) запатентовала внешний вид электрогрузовика "Муравей", об этом свидетельствует выгрузка из базы Роспатента. Авторами дизайна машины значатся пять специалистов завода по фамилиям Дронов, Черкасов, Платонов, Князев и Хованских.

Фото: Пресс-служба УАЗа
УАЗ доказал, что выпускает качественные автомобили

Напомним, что электрогрузовик впервые представили летом 2019 года. Название ему дано в честь легендарного грузового мотороллера, который выпускался на ТМЗ с 1959 по 1995 год.

Новый "Муравей" имеет четыре колеса, закрытую кабину с полноценными дверями и остеклением, а также автомобильные органы управления. Кабина сделана по каркасно-панельной технологии, шасси - рамное.

Продажи новинки стартовали весной 2020 года, она стоит от 1,3 млн рублей. Партию из десяти таких машин уже приобрел Мосгортранс (МГТ) - оператор наземных автобусных перевозок в Москве. МГТ использует "Муравьи" в прогулочной зоне Северного речного вокзала Москвы.

Длина, ширина и высота "Муравья" составляют 3470, 1500 и 2100 мм соответственно. Снаряженная масса - 1000 кг, грузоподъемность - 1000 кг. Электромотор мощностью 5 л.с. питают свинцово-кислотные батареи с жидким электролитом, максимальная скорость "Муравья" - 22 км/ч. Запас хода на одной зарядке варьируется от 70 до 90 км (зависит от загрузки).

"Туламашзавод" - одно из крупнейших военно-промышленных предприятий в России, выпускает широкую номенклатуру продукции военного, гражданского и двойного назначения. Из военного - пушки, артиллерийские установки, зенитки и т. д., из гражданского - косилки, мотоблоки, электрокультиваторы, электрогрузовики и т. п., из двойного - дизель-генераторы.

Фото: Роспатент